2020年初歐洲與美國先後陷入新冠肺炎疫情大爆發，也相繼祭出封鎖措施以防止疫情急速擴散，然而隨著時間進入下半年，兩地解除封鎖措施後的疫情發展呈現兩極，歐洲疫情截至目前為止尚屬控制得當，美國的新增確診病例卻連日改寫新高，因此有越來越多華爾街大行預測2020年將是歐洲股市大出鋒頭的一年，表現可望超越美股。

有鑑於歐洲疫情逐漸趨穩，並持續推進重啟經濟計畫，美國疫情卻在解封後劇烈反撲，巴克萊銀行、貝萊德等大型投銀建議投資人增持歐洲股票，這也表示其美國資產可能遭到排擠。

歐洲除了各國持續擴大重啟經濟與商業活動之外，歐盟於7月1日起允許14個國家的旅客入境，英國政府3日公布包括法德西義等59個國家與地區在內的入境免隔離首波名單，這項新措施將自10日起上路。

部分歐洲領導人正在推動強而有力的財政激勵方案，也是歐股前景日益樂觀的主要原因之一。歐盟領袖將於17、18日舉行高峰會，為爆發新冠肺炎疫情以來首次，預料會議將聚焦於經濟振興方案與歐盟下一輪財政預算。

反觀美國的新冠肺炎疫情則持續升高，7月3日單日新增病例達5萬6566人，超越2日的5.52萬人，並為連續第4日改寫單日新高記錄，已迫使19個州已決定推遲解封或重啟部分限制措施。在7月4日的國慶日周末假期，美國新增確診數超過12萬人，上周六佛羅里達州與德州單日新增確診數分別達11,445與8,258人，再創新高。德州第一大城休士頓市長Sylvester Turner警告，該市的醫療體系恐將在兩周內崩潰。

世界衛生組織（WHO）公布截至4日的24小時內，全球新冠肺炎確診數新增21萬2,326人，再創新高，使累計確診數超過1090萬人，累計死亡病例超過52萬3,011人。

分析師表示，美國疫情持續飆升只會讓越來越多美國人不願或不能出門，這將拖累美國生活與經濟重返正常狀態的步伐。反之，歐洲疫情緩解將鼓勵居民外出消費。貝萊德此前出具報告指出，今年下半年歐洲的復甦腳步可望超越其他地區，包括美國。

在爆發新冠肺炎疫情之前，即使歐洲央行已砸下數千億購買政府公債，並一度將基準利率砍至負數，但從債務危機緩慢復元的歐洲股市表現仍然落後美股。過去10年泛歐STOXX 600指數年報酬率為8.1%，而美股標普500指數於同一期間年報酬率達14.2%。

華爾街普遍仍預期美國經濟與金融市場終將保持領先，但如果美國仍無法控制住疫情發展，那麼2020年可能會成為一個特例。如果消費者覺得不安全，政府與投資人就無法靠著這個美國的成長引擎來推動強勁的復甦。消費者支出約占美國國內生產毛額（GDP）的七成之高。

貝萊德在年中展開報告中將歐洲股市評級由「減持」一舉調升為「加碼」，並將美股評級由「加碼」下修為「中立」 ，因考量美國逐漸乾涸的激勵措施與持續升高的確診數，而美國與中國之間的緊張局勢及年底的總統選舉也將增添美股的不確定性。

(時報資訊)