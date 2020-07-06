動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科(2408)第二季營運未受到武漢肺炎疫情影響，營收季增約14.4%。公司預定本周五(7月10日)舉行法人說明會，將為記憶體法說揭開序幕。

南亞科6月營收53.2億元，月減4.15%，但比去年同期增加30.21%；南亞科2020年1~6月營收309.08億元，年增29.8%。

南亞科技表示，第二季營運未受新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響，然美國、巴西及印度各國疫情嚴峻，中美貿易紛爭，景氣不確定性升高，將持續密切觀察總體事件發展。南亞科技將於7月10日召開2020年第二季線上法人說明會，屆時將說明第三季之記憶體展望。

南亞科本周五(7月10日)舉行法人說明會，將為記憶體法說揭開序幕。第二季記憶體產業持續有不淡之表現；包括華邦電(2344)、旺宏(2337)等廠第二季營運均可望呈現穩健之表現。

(時報資訊)