在三星公布上一季度初步財務資訊的前夕，分析師認為，居家辦公需求的激增，導致數據中心擴大對晶片的需求，然將無法抵銷全球智慧型手機銷售疲軟的態勢。

三星為目前全球DRAM和NAND快閃記憶體最大供應商，公司將在本周二公布4~6月該季度的初步營收以及營業利益，先前的預測為下跌。據Refinitiv智慧預測，三星上季營業利益可能較前一年度同期下跌4.5%，來到6.3兆韓元(約合52.5億美元)。

因政府居家規定致使線上學習和相關訂單增加，支撐了新冠疫情期間的晶片需求，美光在上個月即預測了季度營收強勁成長。而晶片為三星貢獻了約過半的獲利，其餘約為智慧型手機所貢獻。

隨著晶片需求改善，DRAM價格的提高，有助於三星在第二季的表現。然而開普投資證券(Cape Investment & Securities)分析師朴尚德(Park Sung 音譯)表示，這些價格的上漲很可能是數據中心囤積晶片所造成，DRAM價格在上季度上漲14%，但在六月相較五月已持平發展。

除非新冠疫情帶來的不確定性能完全去除，不然該產業部門的未來展望不會太樂觀，南韓野村證券研究主管表示。

現代汽車證券估計，在智慧型手機領域，三星在4~6月營業利益將下跌16%。分析師認為，三星智慧型手機在4月觸及銷售谷底，可能需要一些時間才能恢復。

三星將在本月稍晚公布上季度更詳細的資訊。

(時報資訊)