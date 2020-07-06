北投深夜驚傳30歲女墜樓 倒臥人行道血泊中身亡 09:482020/07/06 中時電子報 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市北投區今晨發生女子墜樓身亡意外。（圖／翻攝自臉書社團《台北之北投幫》）。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市北投區光明路今（6）日凌晨1時許發生墜樓事件！1名年約30歲女子，不明原因墜樓，附近民眾聽到巨響前往查看，該女子已倒臥在人行道的血泊中，救護人員到場時已明顯死亡。警方在現場未發現打鬥外力痕跡，初步排除外力介入，仍在釐清事發原因。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 海軍陸戰隊2士官兵殉職 死因確認為「生前落水」 大逆轉！台南關廟惡火釀祖孫3代4死 62歲男疑縱火後輕生 (中時電子報) #墜樓 #30歲女 #倒臥 #血泊 #人行道 #北投 #凌晨 也許您會感興趣 推薦閱讀 女雇員是房思琪翻版遭人夫性侵？傳正宮發聲反擊：受夠了 11:382020/07/05 社會 女雇員自揭遭性侵墜樓亡 侯友宜：盡速釐清 14:062020/07/05 社會 女雇員墜樓前遭長官約談 警方查扣手機釐清 14:342020/07/05 社會 女雇員千字文自揭遭性侵墜樓亡 律師：偵辦恐有難度 18:552020/07/05 社會 房思琪翻版 衛生局女雇員墜樓亡 04:102020/07/06 社會新聞 社會熱門新聞 赴兒子店裡幫忙途中遇死劫！ 彰化花壇7旬婦遭輾斃 - 社會 妹子釣蝦場開腿「手抓海鮮」 網笑：改釣X魚了 - 社會 南投秘境奪命！曾傳消失的絕美瀑布多人溺斃 當地人：哭死也沒用 - 社會 男大生住進「砲房公寓」 開門驚見「黑森林」女坐客廳 - 社會 悲情母女淪性奴 13歲女5月肚曝光 全鎮男人驗DNA 「元兇」竟是... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。