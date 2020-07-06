台北市北投區光明路今（6）日凌晨1時許發生墜樓事件！1名年約30歲女子，不明原因墜樓，附近民眾聽到巨響前往查看，該女子已倒臥在人行道的血泊中，救護人員到場時已明顯死亡。警方在現場未發現打鬥外力痕跡，初步排除外力介入，仍在釐清事發原因。

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