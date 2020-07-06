前高雄市長韓國瑜遭罷免後，政治評論員李正皓觀察民進黨近來的動作，直言下一個目標就是新北市長侯友宜！民進黨會派出衛福部長陳時中對戰侯，要是陳時中贏了，可以一舉摧毀國民黨未來希望。就算陳輸了，也可以把侯友宜牽住在新北市。

李正皓在政論節目《關鍵時刻》上表示，民進黨去九份推行觀光，當然要有地方縣市長陪同。不過，當總統蔡英文6月中造訪新北市九份老街、深坑老街，身為地主的侯友宜卻未到場，可是對比蔡英文去基隆桃園身旁有行政院長蘇貞昌和交通部長林佳龍等人陪同，這就是有意識的告訴大家，誰是自己人？誰是最大敵人。

為什麼是新北市那麼重要？李正皓表示，新北市人口非常多，拿下新北市等於是兩年後的總統大選會很好選，如果這次蔡英文可以派出一個可靠強力的人選，把侯友宜狙擊在新北市的話，國民黨士氣大敗，2024國民黨還要選嗎？假設民進黨無法打敗侯友宜，但只要把侯友宜困在新北市，無法到處輔選，對民進黨來說，盤還是大好。

「所以只要每次新北市長選舉，國民黨和民進黨都脫一層皮」。李正皓直言，2010年國民黨應要把前台北縣長周錫瑋換成前新北市長朱立倫，就是因為當時對手是蔡英文，所以國民黨一定要派一個強棒，才能鞏固前總統馬英九的總統選情。2018年也是這樣情形，當然國民黨派出侯友宜，民進黨才再三請蘇貞昌出來參戰，因為新北市太重要了，只要穩住新北，就有利總統選情。

李正皓強調，所以民進黨一定會派陳時中，讓陳時中對戰侯友宜，根本是一兼二顧，如果陳時中可以拿下新北市，就等於毀滅國民黨的未來；就算陳時中沒拿下新北市，也可以牽制侯友宜。連侯友宜陣營都預估，民進黨應該會派陳時中出來。

(中時電子報)