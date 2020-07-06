高雄市議會議長、市長都將進行補選，國民黨秘書長李乾龍表示，穩住議長之位是責任，如果丟了議長，那他和黨主席江啟臣，「我們兩個就走路」，而穩住議長，才能拉抬市長氣勢。

李乾龍在廣播節目《羅友志嗆新聞》中表示，雖然國民黨現況艱辛，但對他來說是「甜蜜的負擔」。主持人羅友志問到，高雄補選怎麼會突然由李眉蓁出線，李乾龍表示，這是經過很長時間徵選，一定是遵照地方意見，選出一個最大公約數能贏的人。

李乾龍透露，當初第一個鎖定的人選就是「換肝之父」陳肇隆，他也心動，感受到台灣現在的政治氛圍不好，希望能為高雄市民做一點事，但太太考量後面還有很多病患在排隊所以反對，最後決定婉謝，也找過已故議長許崑源的夫人林絲娛，徵詢過好幾次，最後因女兒反對也婉拒了。

針對國民黨議會黨團假投票決定推選資深議員「阿姑」曾麗燕出戰，引發現任副議長陸淑美系統不滿，藍營內部出現分歧，國民黨是否已經整合好了？李乾龍直言，高雄議會國民黨議員是多數，把議長位置穩住，是他和江啟臣的責任，「如果議長沒有穩住，我們兩個就走路」，因再不穩住國民黨就潰散了，議長穩住才能把市長氣勢拉起來，如果沒有保住議長，市長也不用選了。

李乾龍說，假投票結果輸的一方定會心裡不舒服，但願賭服輸，國民黨盡力將14個議員穩住，也借重王金平和陸淑美溝通，希望以黨為重，而王金平也表示對國民黨有責任、愛國民黨，會盡全力化解這件事。

國民黨整合已近8成，但李乾龍也說，「民進黨現在什麼沒有，錢最多」，就怕民進黨最後拿銀彈出來砸，不過國民黨都有同感，此次議長補選絕不能輸掉。

(中時電子報)