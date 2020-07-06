前西武強打秋山翔吾休賽季與辛辛那提紅人簽下3年2100萬美元的合約，不過受到疫情影響，他直到夏訓時才有機會踏上「大美利堅棒球場」（GreatAmerican Ball Park）。秋山翔吾稍早接受大聯盟官網時也談到首踏這座球場的感覺，對於總教練貝爾（David Bell）不打算將他放在熟悉的中外野，秋山也欣然接受。

秋山翔吾日前接受大聯盟官網訪問時說道：「這讓我感到震驚，我終於要在辛辛那提打球了，離開了幾個月後回來真是太好了，我只想適應這裡的節奏。」雖然疫情導致球員無法集中訓練，但秋山也沒有因此懈怠，反倒是和大前輩前田健太一起在洛杉磯維持狀態。

秋山翔吾赴美之前是西武隊的主力中外野手，日職9年賽季繳出3成01打擊率，還六度拿下金手套獎，不過紅人總教練貝爾卻打算讓潛力新秀塞佐爾（Nick Senzel）鎮守中外野，至於秋山則是負責角落外野。

塞佐爾小聯盟時期主要以內野守備為主，去年球季升上大聯盟後才轉職外野手，貝爾認為，塞佐爾還是新手，加上他擁有不錯的速度，所以才決定讓他專職中外野，同時也能追求穩定表現。

貝爾表示，由於秋山翔吾擁有鎮守外野的經驗，相信他有能力適應任何外野位置，對此，秋山說：「我只需要做好準備，我知道塞佐爾會回到中外野，那會是一個競爭的位置，我願意扮演任何貝爾指派給我的角色，我需要在季中保持競爭。」

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(中時電子報)