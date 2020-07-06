擴香瓶香香心情好

每年到了夏天，只要回到家裡，打開房間總是悶熱得飄著一股霉味。所謂好的擴香帶你住天堂，難聞的霉味帶你住套房。回到家裡如果聞到清新舒服的香氣，能洗滌一整天的疲憊，讓你放鬆入睡都不是問題。

今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查擴香瓶品牌，讓你回到家馬上有溫暖淡雅的感覺～一起香起來！

10 L’Occitane 歐舒丹 擴香瓶

來自瑞士的L’Occitane在法語中的意思是「來自歐西坦尼亞的女人」，以保養品起家，主打天然植萃。官網目前有四種擴香香型：舒壓擴香（薰衣草柑橘調）、和諧擴香（森林木質調）、愉悅擴香（蠟菊、羅勒、絲柏與蜂蜜精華油）、活力擴香（柑橘果香調），歐舒丹跟其他品牌不一樣的是擴香座跟擴香液是須分開購買的，聽說還會有網友自己用特色瓶子作搭配，讓房間變得更加少女心噴發呢～

網友：馬鞭草擴香的味道很閑靜, 不會讓人覺得味道一下子反差太大。

9 H&W 英倫薇朵 擴香瓶

Heyland&Whittle英倫薇朵的香氛品牌由一對英國夫婦所創立，在網路上堪稱英國王妃都愛用的居家品牌，連包裝都有很濃厚的英國元素，香氣超過10種。入門款為「葡萄柚綠茶」和「柑橘薰衣草」，聞起來帶有淡淡的清新感。而簡約風的瓶身也讓房間添加了優雅的感覺，很多網友都表示回到家都有舒壓的感覺呢！

網友：清新獨特的味道，非常耐聞。

8 innisfree 悅詩風吟 擴香瓶

來自韓國濟州島，香型主打大自然的味道，有0517牡、0717梔子花、0427仙人掌花、0902芒草花等，研究員以濟州島旅行的日期作為靈感每個香味的編碼，讓每個味道的名字都多了一點故事。擴香瓶中還放了乾燥花，讓你彷彿置身濟州島的草地上，讓少女們大喊：真的好浪漫啊！

網友：之前請買了棉花梔子花跟香榧都超好聞~~~~

7 MUJI 無印良品 擴香瓶

說到MUJI一定是文青的最愛，很多人都喜歡把家裡變成無印風，帶有日式的感覺。以醒目薰衣草和鼠尾草等為基底，調和出清涼香味的空間芬香油，瓶身以小容量為主，方便消費者隨心情更換不同的香味，實現你的居家香香美夢。

網友：無印良品這款擴香瓶好香好舒壓，推薦草本的！

6 Amaze 森林擴香 擴香瓶

Amaze是來自台灣環保家庭用品品牌OP(Organic Plants)，致力環保為理念，研發出以天然有機植物製成的產品。主要為英國梨與小蒼蘭、白茉莉橙花和鼠尾白麝香三種香味，成分當然也離不開「環保」，採用了Ecocert有機成分、食用甘蔗酒精及天然松木、龍柳枝。擴香瓶有別於其他品牌，瓶身搭配木製創意動物造型，猶如藝術品，讓房間提升不少質感。放在床邊散發自然香氣。

網友：我用這個擴香沾衣服當香水用，結果周遭的人都說好聞，幫同事跟媽媽朋友買好幾組。

5 KEEP PERFUME 女王香氛 擴香瓶

畢書盡代言的KEEP PERFUME 女王香氛，由法國調香師BRUNO LUCAS調製，以花果香為主，共7種香型，其中「香雪花神」還一度賣到缺貨需要等待追加。到底是什麼魔力連很多藝人都推薦呢？用天然香精萃取製成，不添加酒精與DPM成分，連孕婦都適合使用，因此還受到不少部落客和網美的分享呢！

網友：覺得1號好聞，我是1號忠實粉絲！

4 Cocodor 珂珂朵爾 擴香瓶

來自韓國的Cocodor非常火紅，相信是不少人的第一瓶擴香瓶，不少開箱文和評價以CP值爆表獲得喜愛，總共有13種香味，還有像Jo Malone的外盒包裝，而最近「浮游花草」系列，將美麗花束放在瓶內，添加不少浪漫。

網友：四月香超好聞！只是試聞罐會感覺超香會暈倒😅不過買回來房間放就又不會太濃。

3 熊寶貝 SNUGGLE 擴香瓶

熊寶貝一直以來都說外國遊客必買清單之一，講到熊寶貝大家是不是都會跟小編一樣想到香氛包和衣物噴霧呢？今年他們也推出了室內擴香瓶，有清新茉莉、氣質小蒼蘭、沈靜雪松三種香型，最大的優勢是價格平易近人、香味也不失質感唷！

網友：我也有買！很喜歡，光南有試聞，我買169。

2 Jo Malone 擴香瓶

英國知名香水品牌Jo Malone總是給人一種低調又帶一點高貴的感覺。雖然在擴香瓶界算是高單價品牌，但只要抓緊購物節的時間購入，就能用優惠的價格讓這個房間提高了格調，像MOMO購物網7月份就有滿1件享79折的活動，差點讓人手滑馬上下單啊！網友還在網路上教學將「紅玫瑰」跟「青檸羅勒與柑橘」這兩種香型同時放在室內，香氣綜合之後會變成獨特的迷人的香氣。

網友：青檸羅勒與柑橘的味道很中性，不會太man也不會太娘，很適合當作室內香氛。

1 花仙子 Les Parfums de Farcent 擴香瓶

第一名Farcent不說不知道原來是來自台灣的花仙子。說到他們家的經典香型，就不得不提小蒼蘭英國梨和鼠尾草海鹽，非常適合夏天。除了在Dcard被稱為平價版的Jo Malone，連香港人都大力推薦來台必買。

今年還出了2020最新度假香型——雞蛋花。大家不妨可以買回家試一波！

網友：跟Jomalone味道很相近，蠻香的，味道相似度打85分。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年07月07日至2020年07月05日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『擴香瓶』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)