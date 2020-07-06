立法院長游錫堃昨出席中醫藥學術論壇指出，漢醫傳到各地都有不同的稱呼，只有台灣叫中藥「有的人感到很混淆」，建議把台灣的中醫藥叫做「台醫」、「台藥」或「漢醫」、「漢藥」。對此，前國民黨立委陳學聖直言，「立法院長真的沒事幹了？」

陳學聖在臉書指出，游錫堃一定很開心，一句「中醫」改「台醫」，搏來媒體滿場版面，比當天總統蔡英文的致詞還受到注目，真的好意外！他說回想游錫堃作立法院長第一會期以來，印象中讓大家記憶深刻的，一樁就是任用洪慈庸作立法院顧問，接下來是遭87歲老翁恐嚇報案風波，然後就沒有了，直到昨天。

陳學聖表示，從前立法院長王金平被稱為「喬王」或「橋王」，就可以知道，有多少大大小小的事，需要院長來喬或作橋樑，把諸方不同的意見彙整、協商，尋求最大共識，從較近期太陽花運動，王金平幕後的穿梭，就可略知一二。但今日院長角色不同了，協商已經變成表決前的過場，反正民進黨要拿的，誰都擋不了，院長現在只是坐在主席台，喊一聲「現在開始計時表決，時間一分鐘」，不如找個AI機器人來作就好了。

陳學聖諷刺表示，難怪蘇嘉全作一屆院長，就趕快落跑，他說相信曾作過行政院長的游錫堃應該也感受到，為什麼現在他當的立法院長和他當年遇到的王金平，怎麼差那麼大！以前是賓客盈門，現怎門前冷落車馬稀。若游錫堃想懂了，開始尊重在野黨，作全院的立法院長，而不是民進黨的立法院長，這是立法院之福，也是台灣民主之福。「如果游錫堃發現改名這種短線政治操作很好用，繼續淋漓盡致發揮，我們也就知道，立法院長真的沒事幹了！」

(中時電子報)