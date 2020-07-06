高雄市長韓國瑜6月解職下台後，仍有許多支持者對他不離不棄，對於韓流是否有消風？民進黨桃園市議員王浩宇直言，他今天跑行程，遇到韓粉對他喊「桃園市長投韓國瑜！」讓他很尷尬，但他也有感「韓國瑜人氣還是很旺，是真的」。

日前有藍營議員表示，韓國瑜目前沒有要成立黨，就是支持江啟臣，韓國瑜現在過得很快樂，就是未來，這就是最好的。「貼紙哥」黃建豪則認為，現在沒有韓粉，就是回歸討厭民進黨的那股民怨，各自進行群眾運動。

王浩宇今在臉書PO文表示，「早上跑行程，一個阿姨看到我大喊：韓國瑜當選，桃園市長投韓國瑜！」他只好尷尬應付，王浩宇說，「這是外地人沒有辦法體會的中壢日常，還好，大部份人都是正常的，等到阿姨走後，旁邊幾個婆婆媽媽告訴我說，如果韓真的來選也太可怕了」。在行程經歷這些事情後，讓王浩宇有感而發表示，「韓國瑜人氣還是很旺，是真的」。

部分網友也紛紛在王浩宇臉書留言，「高雄人邀請桃園人，一起來創造歷史」、「特性不同，非常明顯！」、「中壢人加油」。

王浩宇臉書PO文。(圖/翻攝 王浩宇臉書)

(中時電子報)