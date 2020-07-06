宏遠投顧分析，目前很多公司股價呈現高估及泡沫化，但也非個股股價及大盤指數即馬上大跌且作結束。仍需觀察美股是否會出現漲多回檔修正，台股個股基本面的業績、獲利、未來展望，以及資金面何時退潮而定，意即主力大戶及公司派大股東賣完股票閃人而已。

宏遠投顧投資研究處、副總經理陳國清提到，許多人常問到「如何判斷股價及大盤可能的反轉訊號」，可先了解「要從哪些跡象，判斷資金退潮」。

如果個股股價大漲到末端，某日盤中出現一根當日股價開高走低大跌收盤的大避雷針，往後幾天股價仍然開高走低且股價往下跌（小型股常常高點尖頭反轉，一瀉千里，也往往不會出現反彈再做 M 頭的日線圖）。

台股大盤指數也出現開高走低及往下跌，幾乎9成以上的個股股價也都鉅量收黑，大概就會有這樣的情況，此時主力大戶或是公司派大股東正在大賣股票及倒貨，有初步出現反轉訊號的情況。

如果，主力大戶或是公司派大股東第一次還沒倒貨完畢，則個股股價會在大跌一些時間再往上拉抬一次，當第二次股價再出現一根開高走低大跌的大避雷 針，往後幾天股價仍然開高走低且股價往下跌。

宏遠投顧投資研究處、副總經理陳國清。（攝影／林勝發）

宏遠投顧投資研究處、副總經理陳國清強調，那麼主力大戶或是公司派大股東倒貨就會更明顯了（屆時股價將會出現M 頭型態，通常偏向中大型股及權值股），屆時就要提防個股股價及大盤可能會出現大跌修正的情況。

目前的確有少數公司股價出現上述主力大戶或是公司派大股東倒貨，使得個股股價日線圖出現一根大避雷針的情況，投資人應檢視手上持股是否出現這樣情況。

如果是的話，就應該適時停損或停利，換股操作、降低持股來趨吉避凶。

至於本周台股投資建議部分，宏遠投顧投資研究處、副總經理陳國清認為，在資金面推升個股股價大漲且凌駕個股基本面之際，目前台股投資價值已大幅降低，即使多頭氣盛，但是胡亂追高的投資風險也會大增。

建議此時投資首先要「先冷靜思考個股股價相對應的基本面及獲利，是否目前股價仍然值得投資？」

如果不是，就不要將大量資金投資在個股股價漲成NIKE符號的最高點附近，以免被套在高點，才來後悔；甚至有持股的話，可以逢高獲利了結。

第二，此時或可找股價基期低且基本面較好的個股，做落後補漲行情，但少量為之，才不會有看錯的壓力；因為若美股大幅回檔，落後補漲股股價也會回跌。

再者，或等前一波強勢股股價有再回跌一些，再介入投資及區間操作。不然的話，就等股市大盤及個股股價都出現漲多拉回，再來投資及區間操作。

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(中時電子報)