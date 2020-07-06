世界羽壇名人、大陸羽球名將林丹於4日宣布退役，結束其光榮的球員生涯。國外媒體報導，林丹這一生沒有征服不了的對手，藉此來稱讚這位可能是有史以來最風光的羽壇傳奇。

現年37歲的林丹，沒有舉辦盛大的退役典禮，只有在微博上短短的一句退休宣言，讓外界感受到他的謙虛個性。時隔兩天，林丹正式對外回應，「我是奔向新的生活，陪伴家人才是往後最重要的事情。」

林丹的球員生涯總計奪得20座世界冠軍，其中最重要的是2面奧運金牌、5次世錦賽、6次湯姆斯盃、5次蘇迪曼盃、2次世界盃，成為世界羽壇第一位實現大滿貫的球員。

世界羽求總會撰文表示，林丹是21世紀最偉大的球員，對於這項運動的發展有其無比重要的貢獻，身為大賽型的選手，林丹為年輕後輩豎立起一道難以超越的門檻，沒有林丹贏不了的比賽、沒有林丹擊敗不了的對手。

西班牙《馬卡報》報導指出，林丹名列本世紀百大運動員其中一員，成為唯一入選的大陸運動員，尤其是羽球這種小市場的運動種類，林丹能夠力壓籃球保羅蓋索、游泳德雷塞爾以及田徑法拉赫等世界名將，名列排行榜71，實屬難得。

《馬卡報》評論，林丹在其28歲的時候就達到人生巔峰，兩次實現大滿貫紀錄，巔峰時期的他，比賽節奏變化之快猶如一道閃電總是讓對手防不慎防。

《First Post》網站報導，林丹在羽壇的地位如同費德勒在網壇無人能及的地步，他在巔峰時期可以擊敗陶菲克、蓋得以及李宗偉，即便在晚期的時候還是可以拍退安賽龍和諶龍等悍將，加上其無可爭議的天賦以及永不言敗的精神，讓他成為世界羽壇的傳奇。

(中時 )