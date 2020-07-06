獲利了結，上周五馬來西亞棕櫚油走跌；因全球新冠肺炎病例不增加，市場擔心燃料需求下降，令油價跌破每桶43美元，加上投資者搶在周末前獲利了結，以致馬來西亞棕櫚油價格下跌。

吉隆坡期貨機構表示，由於市場限制逐步寬鬆，加上美國和中國製造業數據有所改善，這意味著棕櫚油的需求量將會增加，盼能帶動棕櫚油價格。

9月交割棕櫚油跌0.13%，至每噸2,359林吉特（550.53美元）；大連期交所豆油漲1.16%，棕櫚油漲1.49%。(商品行情網)

(時報資訊)