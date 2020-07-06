IC設計指標股聯發科(2454)今除息，每股配發現金股利10.5元，開盤參考價574元，在第三季大陸官方全力衝刺5G，下半年智慧機滲透率將大幅成長下，聯發科氣勢正旺，開盤隨即完成填息，漲幅維持在1.5%。

儘管今年初大陸受到新冠肺炎衝擊，但隨著第二季陸續解封，產業重新活絡下，官方力促5G，大陸三大電信中國移動、中國聯通以及中國電信也全力佈建基礎建設下，加上人民幣1500~2000元價格帶的智慧機也陸續問市，勢必加快市場5G滲透率，聯發科主要客戶鎖定大陸市場，包括華為、OPPO、vivo、小米等，在大陸5G智慧機比重加速成長下，聯發科成為直接受益者，執行長蔡力行也預估，今年就算有疫情影響，但聯發科營運依舊可以維持合理成長。

華為事件持續延燒，對聯發科來說多呈現正面解讀，假設美國對華為持續加大力道牽制，導致華為智慧機銷售銳減，但因大陸主要是內需市場，故需求會挪移到其他品牌手機，而大陸品牌手機均為聯發科客戶，故大陸首波5G商機聯發科可以說是勝券在握。

除5G智慧型手機外，聯發科今年在成長型產品ASIC(客製化晶片)也持續有顯著進展，先前公司即透露會在有一家國際大型客戶入列，市場預估極有可能就是亞馬遜，另外，包括臉書、微軟等也都是其潛在客戶，未來幾年ASIC均可以維持穩定成長。

(時報資訊)