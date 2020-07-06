全球32國、共239名科學家下周即將向世界衛生組織（WHO）發表公開信，指控世衛忽視新冠病毒會透過「空氣傳播」的風險，呼籲世衛趕快更新相關防疫建議。

全球32國、共239名科學家下周即將向世界衛生組織（WHO）發表公開信，指控世衛忽視新冠病毒會透過「空氣傳播」的風險，《紐約時報》指出，如果科學家的研究發現是正確的，那麼即便有採取社交距離措施，民眾在室內仍應該戴上口罩，空調系統也要加裝過濾設施。

全球各地陸續解封後，酒吧、餐廳、市場等室內場所接連爆發嚴重群聚感染，這種情形可能坐實了科學家數月以來指出新冠病毒不只透過飛沫，更會藉由空氣傳播的說法。《紐約時報》（New York Times）昨（5）日披露，橫跨全球32個國家、共239名科學家，下周即將在科學期刊刊登一封致世界衛生組織的公開信，內容將羅列新冠病毒會透過空氣傳播、並且感染人類的各項證據，同時建議世衛更新相關防疫指南。

科學家指出，不論是打噴嚏後透過大片飛沫飄散到空氣中，或是吐氣後，透過小片飛沫蔓延整個房間，新冠病毒確實會透過空氣傳播，人類吸入後就會感染病毒。

科學家也指出，好幾個案例都顯示，在空調系統不佳、人群擁擠的室內空間中，病毒確實會透過空氣傳播。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，今年4月，大陸武漢的科學家分析醫院中不同地方的空氣分子，他們發現除了醫院廁所、以及醫護人員更衣的房間兩個人潮較多的地方外，醫院其他地方都偵測不到新冠病毒，研究人員推測，廁所會有較多病毒量，可能是因為空調系統不佳，另外醫護人員更衣室有較多病毒，可能是因為人員摘掉口罩、手套、外衣時，原本沾黏在上面的病毒又被揚起，重新透過空氣進行傳播。

《紐約時報》指出，如果空氣被證實是新冠病毒傳播的重要途徑，那麼許多防疫措施都必須升級，包含即便採取社交距離政策，民眾在室內仍須戴上口罩；醫護人員在照顧新冠患者時必須配戴N95口罩，以過濾掉最小的飛沫分子；學校、長照機構、居家、工作場所應該盡量降低再循環空氣，並且為空調系統加裝強大的過濾器；甚至室內可能需要裝設紫外線機，以殺死漂浮在空氣中的病毒粒子。

Tribune News Service報導，WHO及美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）長期以來告訴民眾，只需要擔心新冠病毒透過近距離飛沫傳染，以及觸碰到受感染物品表面，之後再觸摸眼、口、鼻等兩種感染途徑，專家指控這些機構長期忽視病毒會藉由空氣傳播的風險，科學家甚至認為，空氣傳播才是唯一能夠解釋為何在採取了防護措施後，大陸餐廳以及美國的合唱團仍會出現「超級傳播者」的情形。

報導指出，WHO在最近一次、6月29日的疫情更新消息中承認，新冠病毒會透過空氣傳播，不過這種情形只可能發生在包括插管等醫療行為中，這些舉動會產生大量微小粒子，因此WHO也只建議醫護人員在這些情況下戴上N95口罩。

過去數月來，WHO一直不願證實新冠病毒會透過空氣傳播，主要原因在於缺乏明確證據，而各界的癥結點在於病毒微粒在空氣中能夠存活多久。今年3月，美國政府專家稱，病毒能在空氣中存活3小時，在塑膠以及鋼製品表面最長能夠存活3天。

(中時電子報)