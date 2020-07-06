彰化縣花壇鄉中山路台一線與番花路口，清晨發生死亡車禍，72歲老婦人慘遭右轉的槽車輾斃。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

路口監視器錄下老婦人最後身影，老婦人剛騎車出路口就被右轉的槽車輾斃。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

對向駕駛的行車紀錄器錄下意外發生瞬間，老婦剛出路口就被右轉的槽車輾斃。（翻攝自臉書社團「花壇人俱樂部」／謝瓊雲彰化傳真）

更新內容11:32)彰化花壇鄉台一線6日一早發生死亡車禍！一名72歲婦人上午6時30分許，騎機車在中山路與番花路口，遭右轉的化學氣體槽車碰撞後輾壓身亡，詳細肇事原因警方正在調查。

據了解，被輾斃的婦人兒子在花壇鄉市區開設自助餐店，當時婦人疑似要騎車前往自助餐幫忙洗菜、切菜，卻不幸發生車禍意外、慘遭輾斃。

再也不能到兒子店裡幫忙！彰化花壇七旬婦遭輾斃。

根據路口監視器顯示，婦人從番花路口欲直行跨越中山路，但化學槽車從番花路要右轉中山路，疑似因內輪差、視線死角，未注意到右前方婦人騎機車身影；右側車身與機車擦撞後，婦人連人帶機車瞬間倒地，慘遭槽車車輪輾壓頭部，當場喪命。

這起死亡事故影片清楚可見，油槽車與死者的機車一度並行，後來油槽車右轉時，疑因內輪差，沒看到右前方騎機車的婦人，加上婦人過於靠近油槽車，以致油槽車在毫無剎車情況下，直接撞倒婦人後，前、後再壓過婦人的頭部，婦人倒地後一動也不動，當場慘遭輾斃，警方仍在調查釐清事故原因與責任。

(中時 )