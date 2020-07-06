更新內容11:32)彰化花壇鄉台一線6日一早發生死亡車禍！一名72歲婦人上午6時30分許，騎機車在中山路與番花路口，遭右轉的化學氣體槽車碰撞後輾壓身亡，詳細肇事原因警方正在調查。
據了解，被輾斃的婦人兒子在花壇鄉市區開設自助餐店，當時婦人疑似要騎車前往自助餐幫忙洗菜、切菜，卻不幸發生車禍意外、慘遭輾斃。
根據路口監視器顯示，婦人從番花路口欲直行跨越中山路，但化學槽車從番花路要右轉中山路，疑似因內輪差、視線死角，未注意到右前方婦人騎機車身影；右側車身與機車擦撞後，婦人連人帶機車瞬間倒地，慘遭槽車車輪輾壓頭部，當場喪命。
這起死亡事故影片清楚可見，油槽車與死者的機車一度並行，後來油槽車右轉時，疑因內輪差，沒看到右前方騎機車的婦人，加上婦人過於靠近油槽車，以致油槽車在毫無剎車情況下，直接撞倒婦人後，前、後再壓過婦人的頭部，婦人倒地後一動也不動，當場慘遭輾斃，警方仍在調查釐清事故原因與責任。
(中時 )
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