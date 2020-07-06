氣動元件大廠亞德客-KY營收報喜，6月、第二季及上半年合併營收，不論人民幣或新台幣計價，全面改寫同期新高。第三季進入淡季，但7目前接單及出貨呈淡季不淡，均優於去年同期。法人估，亞德客今年合併營收可續創新高，今(6)日大漲13.0元而以521.0元開出，最高曾達549.0元，目前漲幅收斂。

亞德客原本評估，端午節連續假期，工作天數減少，6月合併營收會比5月減少，將跌破人民幣4億元，不過亞德客自結6月合併營收人民幣近4.03億元，不單高於5月4.01億元，也優於原先預期，締造同期新高，年增幅37.68％；折合新台幣19.99億元，年成長17.14％。

亞德客第二季合併營收人民幣12.67億元，季增幅達73％，年成長31％；以新台幣計價53.36億元，季增69％，年增21％；上半年合併營收人民幣19.99億元，年增17.14％，折合新台幣為84.93億元，年增9.14％，均改寫同期新高。

亞德客財務長曹永祥指出，亞德客6月合併營收表現，優於原先預期，主因是電子及電池業年大幅成長五成所致。目前看到，多空因素交錯，不確定變數增加，正面有利因素是5G手機會是未來幾季成長主要動能、大陸也會陸續推出振興經濟方案，以及目前氣動產業景氣向上。不利因素則是疫情及貿易戰，尤其美國解封後，確診人數持續攀升。下半年營運端視經濟受正面或負面因素影響何者較大，還無法斷定趨勢。不過目前來看，7月接單及出貨都會比去年同期成長。

(工商 )