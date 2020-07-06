馬來西亞歌手郭文翰、傅健穎及林健輝，5日為公益募款舉辦線上音樂會，三人齊聚獻聲逾2小時，一首接著一首彈唱，盼為大馬的Rumah Charis恩惠之家解困，援助收容所裡老人的醫療需求、支助孩童們的教育經費；郭文翰與傅健穎感性表示，行動管制期間收容中心每個月仍得支付龐大的生活開銷，希望有能力的民眾獻出愛心，無論捐款金額多少，對於收容所的弱勢族群們都是無限大的幫助，林健輝也幽默呼籲：「希望大家有錢出錢、有力出錢！」

受限行動管制三人久未公開獻唱，傅健穎昨美聲演繹〈Beautiful Love〉為音樂會揭幕，隨後分享冷笑話，貼心表示是為了替另外二位男士緩和緊張情緒，三人在直播節目上彈唱說笑、氣氛歡樂。傅健穎表示，很開心可以將直播成為一件有意義的事，「希望有能力的人盡可能地去幫助需要幫助的人，即便是小小心意、他們都能感受得到」。郭文翰為網友獻唱廣受歡迎的創作曲〈左心事〉後，再一次邀請民眾捐款獻愛、別讓生命留下遺憾：「如果身邊剛好有人需要幫助而你也能伸出援手，或許有一天你能獲得對方的反饋、得到幫助。」節目尾聲，林健輝壓軸獻上從節目一開始就不斷被點唱的〈我聽見有人叫你寶貝〉，為募款活動畫下完美句點。

大馬從3月中開始實施行動管制令，近期由於新型肺炎疫情受到控制，6月10日起改以復原行動管制，學校分階段開始上課，國民可跨州移動，但仍禁止出國。大馬國內長達3個月經濟幾乎停擺，重創各行各業，許多公益收容所等機構更是迫切地急需援助，更多慈善募款直播影片內容及捐款相關訊息，可上Rumah Charis恩惠之家臉書查詢。

傅健穎（左起）、郭文翰與林健輝昨為公益募款合體獻聲。（翻攝Rumah Charis 恩惠之家臉書）

郭文翰昨為公益募款獻聲。（翻攝Rumah Charis 恩惠之家臉書）

傅健穎昨為公益募款獻聲。（翻攝Rumah Charis 恩惠之家臉書）

林健輝昨為公益募款獻聲。（翻攝Rumah Charis 恩惠之家臉書）

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