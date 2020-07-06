高雄補選民眾黨參選人吳益政過去積極推動輕軌建設，前市長韓國瑜上任後喊停，有人就質疑當初吳益政為何沒出面表態。對此，吳益政澄清並非沒有出來吭聲，也沒有消失，「沒有媒體曝光，不代表沒在做事。」

吳益政在臉書表示，韓國瑜市長上任後，基於對市政的不熟悉將輕軌建設喊停，但根據民調顯示，當時支持輕軌與反對的比例約是4:3，便向市長建議應先「暫緩」輕軌第二階段建設，召開公聽會，好好聆聽兩方的聲音。

「暫緩」不是「停建」，吳益政解釋，是放慢下來了解那32%反對的原因，而在舉辦五場公聽會後，發現最有爭議的大順路和美術館路，居民擔心的是道路縮減、塞車問題變嚴重等，因此提出將輕軌草地鋪面改為透水性硬鋪面，由「輕軌專用道」改為「大眾運輸專用道」，輕軌沒有經過時，讓公車、校車、救護車、消防車也可以走，降低對當地交通的衝擊。

根據最近一次的輕軌民調顯示，修正後的方案，支持與反對輕軌的比例已經從4:3來到5:1。吳益政指出，一項新的建設難免會引發疑慮和不安，但舉辦公聽會、聆聽市民的想法，並多次地溝通、交流，這是說服與解決問題的過程，這是在熱愛的城市裡推動新建設該有的內涵跟素養。

吳益政強調，辦公聽會、做民調，實際接觸市民一起解決問題，政治專業不應該是對抗，而是導引，而輕軌第二階段，目前正朝「原線修正計畫、公民參與造街」方向進行，也會加速推動。

(中時電子報)