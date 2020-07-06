1.台積電(2330)：3日外資大舉買超24696張，合計三大法人買超27658張，拉抬今早股價續攻上335元。
2.海光(2038)：連賠六季後成功由虧轉盈，Q2仍續爬坡，獲利受期待，今早帶量漲逾4%，突破5日線。。
3.和泰車(2207)：銷售報喜利多續熱，不理外資3日轉賣超，早盤股價仍漲逾2%。
4.富邦媒(8454)：搭3備券熱潮，旗下momo購物網推《全民振興月》，獲外資連日買超，今早股價再創815元新天價。
5.士紙(1903)：資產題材吸引外資偏多操作，早盤股價急拉漲停69.4元。
6.智冠(5478)：列三倍券概念股，不理外資3日轉賣超、投信續賣超，早盤股價飛過5日線，頻頻觸及漲停。
7.橘子(6180)：祭出回饋搶攻振興券商機，本土法人持續加碼買超，今早股價衝82.3元波段新高，漲幅逾7.5%。
8.盟立(2464)：大盤攻「萬二」+台積大單利多持續發酵，漲停再一根。
9.欣興(3037)：蘋果題材出動，上週五外資買超逾萬張，今早量價齊揚，漲幅逾5%。
10.日勝生(2547)：全台不動產交易熱絡，股價漲勢落後吸引買盤，量能增溫拉升半根漲停板。
11.光洋科(1785)：台積電光環、股息、金價利多匯聚，開高走高，一度漲停。
12.聯鈞(3450)：5G題材+上半年漲幅少，外資連2日買超逾千張，多方發動攻勢，大漲8%。
13.佳龍(9955)：金價年內漲17%，逼近8年新高，貴金屬行情拉高股價登漲停。
14.瑞昱(2379)：6月營收月增6.16%、年增21.56%，下半年營運不受新冠肺炎疫情影響，早盤續漲3%，再創波段新高。
15.立積(4968)：明年WiFi 6邁向爆發高峰期，法人聯手買超，股價帶量強漲逾7%，續刷新短波高點。
16.台驊投控(2636)：大聯大提高公開收購價至32元，晨盤續漲近4%，一度衝上32.65元飆上波段新高價。
17.敦泰(3545)：成功切入生技領域，加上外資連3日買超，早盤帶量續漲逾4%，登短波高價。
18.安力-KY(5223)：迎旺季，下半年營運可期，股價續漲近8%，連5日大漲再衝上波段高點。
19.圓剛(2417)：宅經濟助力營運不淡，晨盤挾量高鎖漲停，登上30元大關創短波高價。
20.智邦(2345)：5G開台，業績進補，獲外資連5買，早盤一度攻頂，改寫天價266元。
21.三福化(4755)：5G、遠距題材發酵，營運加速推進，早盤急攻漲停，登上近2年高位。
22.杏輝(1734)：轉投資杏國胰臟癌新藥報佳音，股價連拉3根漲停，改寫逾5年高價。
23.友達(2409)：筆電面板強漲，Q3看旺，今放量走揚9%，收復10元票面。
24.永光(1711)：電子、生技題材催化，晨盤放量觸頂，登今年高。
25.系微(6231)：受惠遠距及解封商機，獲外資連五買，晨盤飆上漲停，寫逾7年高。
(時報資訊)
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