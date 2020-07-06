檢測設備廠致茂(2360)董事會通過處分其華亞科技園區廠房給關係人凌華(6166)，其華亞廠房之土地共4,934.69坪，廠房建坪共18,370坪，交易金額為30.8億元，2家公司在3日董事會決議通過後，即進行簽約，預訂於明年第一季完成交易，致茂預計在2021年認列出售利益10.9億元。

凌華科技為致茂電子投資11.3%之關係企業，因凌華科技業務持續成長，廠辦空間不敷使用且分散各地承租。因此，凌華科技購買華亞廠房建立集團企業總部，整合各部門資源，並預留未來成長之空間。

致茂表示，預計於2020年底遷至其A7新廠，但因A7廠房空間尚無法滿足現有廠房需求，故華亞廠房出售後將回租5566坪供廠房及員工宿舍用，並承諾承租5年。

致茂表示，華亞園區土地於1998年取得，本次出售獲利約17.6億元，因回租30%及持有凌華科技股權11.3%，預計在2021年認列出售利益10.9億元。

致茂今年營運回復成長，5月營收13.07億元，月增12.79%，年增率25.39%。前5月營收58.37億元，較去年同期增加20.26%。

致茂在半導體、Photonics測試等設備出貨暢旺下，帶動第一季獲利年成長近6成，並改寫歷史同期新高。致茂指出，第二季將由5G、伺服器及半導體等市場需求帶動，營運將可望優於第一季表現。

致茂今年第一季營運表現較去年同期明顯回溫，營收33.7億元，年增約23%；毛利率攀高至51.8%，年增3.8個百分點；淨利歸屬母公司業主4.7億元，年增率約59%，EPS 1.13元。

(時報資訊)