運價助攻，上周五波羅的海各相關指數全面走揚；由於中國解封政策持續實施，提振了對鐵礦石的需求外，據了解，船運業者於六月紛紛開始搶補庫存，激勵波羅的海各相關指數全面走揚。

值得留意的是，由於美國新冠肺炎疫情目前尚未趨緩，因此業者對於後市發展並無十足把握，儘管船運氛圍大好，相關指數的上漲力道能否持續輸出，仍需持續觀察。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲71點，收1894點，漲幅逾3.9%；海岬型運費指數(BCI)上漲176點，收4440點，漲幅4.1%；其平均日租金為每艘32682美元，增加1305美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲59點，收作1316點，漲逾4.7%，其平均日租金為每艘11840美元，增加523美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲8點，收作701點，漲幅1.15%。(商品行情網)

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