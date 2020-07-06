全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY（5227）6月營收為165.2萬元，與去年同期相比減少91.1%，較5月低點則增加30.5%；受新冠肺炎疫情影響全球車市等主要產業，公司上半年營收3721.4萬元，與去年同期相比減少79.8%。

另外，為償還銀行借款及充實營運資金，立凱-KY將辦理現金增資發行3000萬股，原股東每仟股約可認184.58股。

立凱-KY先前董事會決議，將現增發行新股3000萬股，實際發行價格俟訂定後另行公告；依公司章程規定保留發行新股總數10%，計300萬股由公司及員工認購；發行新股總數之80%計2400萬股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。依公司目前發行股數1.3億餘股計算，每仟股可認購184.58746363股；另提撥發行新股總數10%，計300萬股對外公開承銷。現金增資認股基準日為7月20日，最後過戶日7月15日。原股東及員工股款繳納期間為7月23日至7月29日。特定人繳款期間為7月30日至8月3日。

(時報資訊)