老爺知（5704）股東常會通過配息0.8元，今（6）日進行除息交易，每股參考價29.4元。由於上半年營運受新冠肺炎疫情衝擊較小，下半年隨著國旅需求增溫，將致力達成原定營收成長目標，今日股價開高走揚，最高上漲2.21％至30.05元，僅花費21分即完成填息。

老爺知在2017年底完成客房改裝後，營運表現穩步回升，2019年營收3.53億元、年增7.9％，創近19年高點，毛利率39.27％、營益率10.45％雙創近4年高點。稅後淨利0.33億元、年增達65.56％，每股盈餘（EPS）0.86元，亦雙創近4年高點。

老爺知去年單季營運均維持獲利，全年平均住房率自71.82％提升至73.65％，平均房價3930元、年增6.45％，平均客房產值（Rev PAR）2894元、年增9.16％。全年營收達成率105.52％、獲利達成率120.61％，均優於公司預期。

老爺知2020年首季稅後淨利0.2億元，季增達1.27倍、年增42.87％，每股盈餘0.52元，分創近16年半、近20年新高。平均住房率衝上80.38％，平均房價年增5.45％至4429元，平均客房產值年增9.64％至3560元。

老爺知首季營運暢旺，主要受惠1月營收年增31.32％、創近5年高點帶動，2月營收亦年增1.27％，惟受步入淡季及疫情衝擊，3、4月營收明顯衰退。不過，5月營收打底回升，月增20.82％、年增12.55％，累計前5月營收年增1.6％，恢復成長、創近19年同期高點。

老爺知表示，上半年受疫情影響，國內及海外來台團客遠低於預期，所幸客源結構以國內散客為主，預估上半年營收落後預期約15％。預期下半年海外旅客仍低於預期，但國旅需求將明顯提升，將致力維持目標平均房價，以達成原定營收目標為首要任務。

(時報資訊)