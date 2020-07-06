看好台股下半年有望挑戰今年高點，再加上開戶人口上半年大增突破3,500萬戶，甚至出現年輕化跡象，各大券商紛紛搶攻市占率，其中兆豐證券瞄準中部市場商機，整合線上線下資源且祭出相關活動。

根據證交所資料，今年上半年開戶數達3,509萬戶，突破3,500萬戶，投資人年輕化趨勢明顯，相比108年年底，5月的台中地區證券商成交總額成長逾千億元，且占全台比重也上升0.639個百分比至7.412％；而上半年全台共有8,895個經紀服務據點，出現下滑現象，各券商分點以精兵作戰吸金。

兆豐證券指出，受惠市占增長及市場成交量提升，經紀業務營運表現較去年同期成長，第二季平均市占已拉升至3.4％，此次台中公益分公司換新址，與兆豐銀行台中分行同棟大樓外，也將於7日下午舉辦2020下半年台股投資展望說明會。

兆豐證券董事長陳佩君表示，兆豐證券將結合實體通路及線上服務持續努力，提升服務客戶的質感與溫度。

兆豐證券除持續強化44個實體營業據點，公司也瞄準數位化的投資趨勢，以及看好投資人年輕化的商機，除開發定期定額買台股的線上約定服務，更強化借券業務電子交易平台功能，同時在小資族喜愛的權證商品，也推出「權證買兆豐、高鐵假期開心GO」的活動。

兆豐投顧對下半年台股展望看法樂觀，並表示，儘管全球疫情仍居高峰，但經濟活動已轉趨活絡，刺激經濟成長率由第二季的谷底逐步復甦，加上各國政府大量寬鬆貨幣政策所釋出的低成本熱錢充斥市場，將有利台股在第三季延續反彈走勢。

兆豐投顧指出，疫情若無惡化，傳統旺季成長的機會仍在，7月中旬起的台股法說及美股財報可以留意，配合高現金殖利率的優勢，台股在基本面復甦及充沛的資金動能下，下半年不排除將再度挑戰年初12,197點高點。

(工商 )