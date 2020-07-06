為什麼人們常做出錯誤決定？陽明大學最新研究發現，人類大腦往往因為「比較」才導致決策偏誤，當人腦在經歷一連串低機率的黑天鵝事件後，會傾向高估真實事件發生的機率；反之在經歷一連串高機率的灰犀牛事件後，則會傾向低估真實事件的機率。

這項研究由陽明大學與美國史丹佛大學合作，首次發現機率評估受情境影響的神經機制，並發表在國際頂尖期刊PLoS Biology。

陽明大學神經科學研究所副教授吳仕煒和他的學生林瑋翔發現，「比較」是造成大腦錯估機率的關鍵因素。他們透過樂透彩券實驗，並結合磁振腦造影和神經計算模型，為機率評估找到相關的腦神經機制，發現大腦對於不確定事件的機率評估，會因為比較的心理而容易受到情境影響，造成不是過度高估，就是過度低估機率的情形，也因此導致錯誤決策。

參加實驗的34名受試者在玩樂透彩券的同時，透過磁振造影紀錄大腦活動。受試者在實驗過程中會碰到六張彩券，分別有10％、50％、90％三種中獎機率，在受試者只能透過不斷玩彩券的方式來估算中獎機率。

令人訝異的是，即便某張彩券真實中獎機率是50％，但受試者會因為短時間內期經歷較多10％低中獎機率彩券，傾向高估真實彩券的中獎機率，反之經歷較多90％高中獎機率彩券時，會傾向低估中獎機率。

吳仕煒表示，大腦雖然是非常強大的計算機器，但其中的一項不完美，在於容易被情境所操弄。他說，情境之所以有影響力，在於兩個關鍵因素．一是不確定性，另一個是比較。

當人們對於某件事情是否會發生的不確定愈高時，大腦愈容易受到情境影響，以至於做出高估或低估其發生可能性的評估。除了對日常決策會有影響外，這對許多需仰賴機率或風險評估的行業和公共政策，也會有明顯的影響。

(中時 )