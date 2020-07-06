大聯盟春訓2.0繼續對球員實施新冠肺炎篩檢，今天又有海盜、國民、白襪、紅雀隊宣布各有2名球員確診，使得23日球季開賽蒙上一層陰影。

海盜隊總教練謝爾頓（Derek Shelton）表示，菜鳥投手塞德林德（Blake Cederlind）和外野手布里托（Socrates Brito）檢測結果呈陽性反應確診。在與記者的視頻電話採訪中，謝爾頓感謝兩名球員允許公開他們的姓名，兩人將被隔離治療直到痊癒。

紅雀隊棒球運營總裁莫澤里亞克表示，三壘手蒙泰羅（Elehuris Montero）的新冠肺炎測試呈陽性，但無症狀。先前紅雀也公布了左投手桑契斯（Ricardo Sanchez）和卡布瑞拉（Genesis Cabrera）測試結果呈陽性反應確診。

白襪隊也證實有2位球員確診，但並有出現症狀，球團已對2人進行聯繫追蹤，目前正在接受球隊醫務人員的監測，並將在未來幾天接受後續測試。球團表示，2名球員都要求保密，所以無法透露姓名。

國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）則表示，接受測試的60名球員中有2人出現新冠肺炎病毒陽性反應。這2名球員在向球隊報到前已先接受測試，其他球員則還在等檢測結果出爐。

按照大聯盟公布的安全手冊，測試結果為陽性的球員，痊癒後必須兩次測試為陰性，並通過其他與新冠肺炎相關的規定後，才能返回球隊繼續練球和比賽。

(中時 )