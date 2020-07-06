娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！女神崩壞？楊冪雙穿旗袍曲線絕了；林志炫生日驚見戴氧氣罩住院；有一種愛情叫歡歡與江國賓；狄鶯直播被尪亂入，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

大陸人氣女神楊冪日前被流出在節目上無修圖照片，由於臉上紋路明顯，被狂酸老態、臉垮，掀起網友熱議，但楊冪近日現身錄影，狀態根本宛如少女，被網友大讚超絕！

「美聲王子」林志炫近年拓展演藝事業至大陸有成，去年被曝光其實早已結婚生子，且孩子已經上國中了，6日是他的54歲生日，沒想到林志炫曝光近況，赫見他戴著氧氣罩躺病床，讓粉絲非常憂心，經紀人也出面說明他戴的其實是保護嗓子的霧化去痰器。

本土劇一哥江國賓浪子外表下，藏有一顆癡情心。他上個月低調在臉書轉發了6年前追悼前妻歡歡(于佳卉)的貼文，照片中小倆口的甜蜜身影，也勾起粉絲對歡歡這位美麗天使的種種回憶。

藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐前年在美國出事，夫妻倆患難見真情，感情變更好，狄鶯5日在家開直播，開放網友提問互動，沒想到第一題就被問了「第一次」，而狄鶯也大方解答，後來孫鵬更直接亂入直播，流露夫妻真實互動。

(中時電子報)