已故台塑創辦人王永慶長子王文洋，懷疑王永慶過世5年後，台塑集團總裁王文淵、集團管理中心常委王文潮、王瑞華、王瑞瑜、老臣洪文雄、饒見方、楊秀雄共7人將王永慶生前透過公司持有的台塑三寶股票約2.1億元美金資產都移轉到海外信託，涉嫌逃漏遺產稅、業務侵占等罪。台北地檢署因查出王永慶、王永在曾在信託文件上簽名，且國稅局無法判定是海外遺產，因此今以罪嫌不足，將7人不起訴。

據了解，王文淵等王家成員曾經向檢方供稱，指出父親王永在、伯父王永慶都有「富不過三代」的觀念，早開始逐步信託，他們沒有侵占遺產。

王文洋去年委託律師向北檢提告，指控自己的姊妹王瑞華、王瑞瑜，叔叔王永在的兒子王文淵、王文潮，以及台塑集團老臣洪文雄、饒見方、楊秀雄等7人，在王永慶2008年10月過世後，明知王永慶在境外設立的誠威、穩昇2公司名下南亞、台化、塑化(台塑三寶)股票，屬於王永慶遺產，卻在2013年初，把這些股票資產移轉信託到另間境外公司Ocean View(海景)。

王文洋指控，老臣洪文雄曾向他報告此事，他認為這些股票在誠威、穩昇名下時，2008年的股市收盤價估計為美金2.1億，到現在應該已經超過4億元，懷疑家族成員與老臣涉嫌逃漏遺產稅、業務侵占、洗錢。檢方因案件金流涉及境外，一度發交調查局調查。

據了解，王家成員向檢調表示，王永慶、王永一直有「富不過三代」的觀念，所以2人生前一直把資產信託到海外公司，確保台塑集團能永續經營，王永慶過世後，剩下誠威、穩昇資產尚未完成信託，信託海景公司只是繼續比照辦理，家族沒有人認為這些是王永慶的遺產。

檢方因查出，王永慶、王永在曾在當年信託文件上簽名，且函詢國稅局，國稅局無法判斷這些股票是遺產，而且股票信託後，從沒有賣出過，獲得現金股利也持續買進台塑集團股票，從沒有分配過任何利益，難以認定王文淵等人有侵占、逃漏稅、甚至是隱匿犯罪所得等罪嫌，因此今不起訴7人。

(中時 )