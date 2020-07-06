新冠肺炎疫情衝擊全球，海外求學或就業的青年相繼返台，加上畢業季到來，預計就業市場將湧現大量青年生力軍。臺北市勞動局陳信瑜局長表示，今年1到5月臺北市29歲以下新登記求職人數高達7,479人，較去年同期成長44％，人數增加2,276人。

對於這群生力軍，臺北市就業服務準備好了，針對青年求職者在就業市場初次尋職容易遭遇「經歷不足」及「不知道自己適合做哪方面工作」等困難，可以透過就服處全方位專業的職涯發展服務，給予青年最直接有力的就業支持。

陳信瑜說，臺北青年職涯發展中心（Taipei Youth Salon,簡稱TYS）是六都及北部地區第一個首創專責協助青年職涯發展與規劃、提升就業競爭力的機構，以其辦理的「青年職得好評試辦計畫」來說，在今年隨機抽查兩百多位的服務個案中，有148位在原本諮詢當下為待業狀態，經過諮詢服務後，高達6成的個案成功就業。

TYS為15-29歲、失業期間達6個月以上之青年提供免費的深度就業諮詢服務，協助青年找到優勢能力及適合職業方向，青年朋友穩定就業3個月，就有機會申請3萬元的尋職獎勵金職得好評計畫，無論是需要調整職涯的歸國學子，或是對於未來職涯茫然的青年，都可以提供免費且客製化的服務。

另外青年也能申請中央推動之「青年就業獎勵計畫」，本國籍15至29歲的應屆畢業青年，穩定就業90日以上經申請通過審核者發給就業獎勵金最高合計達3萬元。

陳信瑜進一步補充，TYS的職業諮詢員會以一對一方式進行專業深度諮詢，並透過專業測評工具職業心理測驗，客觀地評量個案目前的整體狀態，藉以瞭解個案自己的職業能力傾向，及對應後續就業職種的適配程度，做為職涯規劃的依據，除了釐清職涯問題外，同時提供就業情報、勞動市場或其他各行(職)業工作技能、經驗等資料以協助青年了解自我的職涯發展方向，此外求職部分也提供履歷健診及模擬面試技巧演練等服務，讓個案順利暢遊職涯，呼籲海外歸國遊子和應屆畢業生等青年，要積極善用臺北市提供給青年專屬的就業服務資源。

為了協助青年提升職場軟實力，臺北青年職涯發展中心辦理多元的職涯成長講座，今年辦理17場次，共吸引在學青年、職場新鮮人、在職青年等共1,157人參加，講座滿意度在9成以上。觀察第一季大學生實習需求大，因此辦理2場實習職前準備講座及7場次的實習企業參訪，吸引590名想要爭取實習職缺的在學生參與；7月特別為畢業生開辦「職場關鍵對話術系列講座」，由三種面向切入職場溝通的重要性，分別有「故事力就是你的超能力」講座、「繪製職場人際界線～與主管&同事相處之道」講座及「掌握多益TOEIC商務溝通思維，紮實累積商務英文實力！」英文溝通術講座，歡迎有興趣的青年朋友踴躍至台北就業大補帖網站報名，名額有限，請把握機會。

臺北市就業服務處緊接著將於7月11日於花博爭豔館辦理今年度首發場大型的實體就業博覽會，工作經驗不拘、月薪30K以上的工作機會多，請青年和應屆畢業生密切注意、踴躍參與。對於職涯規劃或是尋職技巧有疑惑的在職學生和青年求職者，請善用臺北青年職涯發展中心(電話：02-23958567)提供的免費客製化服務，提升自己的就業軟實力。

(工商 )