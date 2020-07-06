繼「那個民歌時代」演唱會，高雄社教館5日舉辦疫情解封後的第2場大型活動「極限人聲講唱會」，現場高朋滿座，特別邀請到女高音聲樂家梁華蓁及人聲打擊大師魚丸以幽默又好玩的方式讓民眾們深入了解人聲打擊樂的樂趣。

演唱會當中，魚丸展現出自己的超強口技功力，除了可以從嘴巴發出各種樂器聲以外，就連陸上跑的、天上飛的、海裡游的動物或各種稀奇古怪的聲音，都被魚丸模仿得維妙維肖，讓台下觀眾驚呼連連，再搭配梁華蓁飆高音演唱多首膾炙人口的歌曲，觀眾們在講唱會中如癡如醉，收穫滿滿。

樂於分享的魚丸大師還邀請多位現場聽眾上台，現教現學做示範，以幽默又好玩的方式讓大家了解人聲藝術，以專業系統化的教學讓大家體驗人聲打擊，帶領愛樂的聽眾朋友們一起用嘴巴玩出音樂，共享人聲打擊樂的精采與妙趣！除此之外，魚丸也與觀眾們分享學習人聲打擊樂的心路歷程，鼓勵聽眾做自己生命中的主人，要有恆心毅力克服各種困境。

高雄社教館表示，魚丸大師憑藉強烈的毅力與決心克服逆境，終成台灣之光，並以無比的熱情分享學習人聲打擊樂的苦與樂，精采演繹這場「極限人聲講唱會」。活動在聽眾朋友們回以熱烈掌聲下圓滿落幕，期望他正面積極、勇於行動實踐築夢的精神與毅力，能永遠激勵人心。

(中時 )