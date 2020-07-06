香港警務處長鄧炳強昨日接受大陸央視專訪時表示，警務處新成立了國家安全處，並將全力配合香港維護國家安全委員會的工作，將企圖煽動分裂國家人士繩之以法。他稱，不少跡象都充分顯示《香港國安法》實施後產生了的有效的震懾力，大多示威分子已開始退縮、恐懼，《香港國安法》必然起到社會穩定的關鍵作用。

鄧炳強還稱，國安法的實施為警隊打擊分裂國家等罪行的執法提供了法律依據，增強了警隊維護國家安全的信心。他並指過去一年香港發生許多暴力事件，部分事件牽涉威脅國家安全，但過去沒有法例規管約束行為，現在《港區國安法》明確列出罪行，令警隊執法有法可依。

另一方面，大陸國家安全部部長陳文清在國安部黨委會議上，重申將堅決落實《香港國安法》，國家安全機關也會打擊外部勢力和敵對勢力反陸亂港的意圖。國家安全機關會根據其職能任務，配合駐港國家安全公署依法履行職權，給予香港維護國家安全委員會、香港警務處、警務處維護國家的安全部門的各項工作支持。

(中時 )