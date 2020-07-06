聯詠(3034)下半年在市場回溫下，OLED驅動IC、TDDI等需求持續提升，加上AMOLED的Driver在5G智慧機快速滲透下，聯詠也將受惠，聯詠今股價延續上個交易日的強勢演出，股價帶量大漲，漲幅一度近8%，最高觸282元，股價登上歷史新高。

聯詠儘管上半年受到新冠肺炎影響，但聯詠看好這波影響可能到7月就減緩，預期最慢8月整體市場需求將開始回溫，屆時供應鏈拉貨力道可望轉強，因為下半年OLED驅動IC、TDDI等需求持續提升，因此，聯詠有信心今年表現比去年好，由於聯詠2019年營收、獲利均創下新高，故法人也預估，聯詠今年營收具持續創下新高的實力。

聯詠2019年合併營收643.72億元、年成長17.40%，全年毛利率為32%，全年稅後淨利79.27億元、年增24.05％，同步寫下歷史新高，每股獲利13.03元。

聯詠第一季營收168.91億元，季增加.21%、年增加13.1%，單季毛利率為33.2%，稅後盈餘22.11億元，季增加22.7%、年增加12.38%，每股稅後盈餘3.63元，包括營收、獲利與毛利率均創歷史新高。

另外，因為今年5G智慧機開始正式進入市場，今年光是上半年出貨就會比去年全年多，尤其是新的5G手機，將會以AMOLED為主要採用，對於今年AMOLED的Driver是樂觀的，聯詠主要供應商為大陸市場，今年大陸5G智慧機滲透率快速成長下，聯詠將受惠；且不只是手機，其他應用也開始送樣，包括穿戴等，加上AMOLED毛利率會比平均毛利率好，也有助於獲利貢獻。

聯詠預計7月13日除息，每股配發現金股利10.5元。

(時報資訊)