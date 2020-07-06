如果一切按進度進行，蘋果公司可能在9月底前發布iPhone 12系列手機，並於10月開賣。消息人士透露，台積電今年將為蘋果生產8000萬片A14 Bionic晶片組，這表示，iPhone 12在今年的產量可能達8000萬支，以確保在年底聖誕節購物季的供應無虞。

業界普遍預期蘋果在9月底至少會發布3款新iPhone 12手機，已知新一代iPhone將採用5奈米製程的A14 Bionic處理器，是蘋果第一批量產的A14 Bionic架構產品。

最新消息指出，台積電將生產8000萬片A14晶片組，意味著蘋果計畫在2020年銷售8000萬支iPhone 12手機，這是一個備受尊敬的數字，尤其在新冠肺炎疫情肆虐全球，手機需求蒙上陰影之際。

此前亦有報導指出，為了節省成本以彌補這個5G晶片的龐大投資，iPhone 12系列的零售組合裡可能打破近幾年來的慣例，不再搭配充電器或耳機等配件。

(時報資訊)