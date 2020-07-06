松果購物(6740)6月交易額(GMV)達1.94億元，單月營收0.27億元，年增24.9％，上半年營收為1.95億元，年成長62.6％，主要銷售動能來自上半年電商最大檔期618與端午節時節趨勢需求，提升整體熱絡買氣。

隨著台灣疫情衝擊漸縮小，政府口罩解禁實名制，口罩在國內供應充足下，消費者對於口罩需求仍高，並帶動6月營收成長。此外，疫情所改變消費行為更進一步帶動站上3C相關商品購買頻率成長7成，其中Switch電玩、電風扇、水冷扇等商品銷量持續年增雙位數成長。

松果購物總經理吳佩雯表示，隨著疫情趨緩，政府逐漸將政策從紓困轉移至振興在地消費。後疫情時代下的消費者消費行為已移轉到線上，因此松果購物響應三倍券政策，全面性發放3000元振興消費券，用電商力量促進消費、擴大振興。

7月除了全面發放3000元振興券回饋消費者外，原訂各種電玩展、電腦展陸續取消下，松果購物啟動線上電腦展，網羅電腦周邊﹑數位通訊、娛樂影音、3C周邊、生活家電5大商品線，以搶攻電腦數位商機，並活絡市場經濟。

(時報資訊)