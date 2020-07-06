人民幣兌美元中間價6日報7.0663元，較上個交易日報價7.0638元，貶值25個基點，跌幅0.04％。

在岸市場表現則較為強勢。截至上午10點28分，人民幣兌美元在岸價報7.0583元，上揚97個基點，漲幅0.14％。離岸價報7.0570元，上揚108個基點，漲幅0.15％。

(工商 )

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