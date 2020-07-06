恒生指數過去三個交易日累飆過千點，6日在中芯國際概念股帶頭飆漲下，恒指開盤繼續飆升逾百點，刷新近四個月高位。

恒指6日開高172點，報25,545點，創下3月10日以來高位；國企指數開高74點，報10,317點。截至10點12分，恒指上漲527.98點，報25,901點，漲幅2.08％。

個股方面，中芯國際即將在科創板發行上市，6日中芯國際港股早盤漲幅已擴至10％以上，股價刷新歷史高位至36.85港元，市值突破2千億港元。另外，中資金融股亦全面飆漲，帶動恒指整體走升。

(工商 )