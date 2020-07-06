紐約洋基外野手希克斯（Aaron Hicks）去年賽季結束後選擇進行俗稱「湯米約翰」的韌帶移植手術，如今大聯盟球季受到疫情延宕，球季將在7月23日開幕，加上希克斯先前透露自己準備滿血回歸，讓新同學柯爾（Gerrit Cole）不禁笑說，他將會完成動「湯米約翰」還不用缺席賽季的壯舉。

希克斯日前接受大聯盟官網訪問時談到自己的近況，他說：「我感覺很好，覺得打擊和傳球都相當不錯，我每天都變得越來越強壯，雖然我有時候感覺不太好，但總體來說，整個康復過程非常好也很迅速。」

希克斯是在去年10月30日進行韌帶移植手術，當時就預計他會在6、7月時歸隊，先前他也向媒體放話自己準備好可以比賽了，換句話說，如果球季順利在本月23日開打，他將不會錯過任何一場比賽，這也讓他的隊友柯爾驚呼：「希克斯將會是第一位在經歷過韌帶移植手術後，還能夠不缺席任何一場例行賽的球員。」

不過希克斯真的是第一位嗎？據大聯盟官網報導，希克斯並非先例，早在17年前沃馬克（Tony Womack）就曾完成此壯舉，2003年他為芝加哥小熊效力，例行賽在9月28日結束，他選擇在10月6日進行手術，復原期間後聖路易紅雀簽約，並且順利趕上2004年球季，在該年開幕戰擔任先發二壘手。

沃馬克傷癒復出後打出生涯年，2004年出賽145場比賽，繳出打擊率3成07、5轟、170支安打以及26次盜壘的成績單，球季結束後他沒有等紅雀提出續約要求就直接和洋基簽約，結果2005年賽季卻沒能複製生涯年表現，先發二壘手位置就被卡諾（Robinson Cano）給永遠取代了。

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(中時電子報)