嘉義市中興路高鐵大道口，5日晚間發生一起機車擦撞勞斯萊斯的意外事故；有網友在事發時路過該地段，拍下照片PO上《嘉義大小事》臉書社團，立即引起網友熱烈討論。有網友表示，機車車主恐怕將付出巨額賠償金，但也有人說，勞斯萊斯車主人很好，不會要對方全賠。

這起車禍意外發生於嘉義市中興路北向南，一輛白色機車撞上行駛中的白色勞斯萊斯。透過照片可看到，勞斯萊斯的左前輪上方的板金，疑似因撞擊力道過大產生凹陷；有網友看過照片推測，車款應該是勞斯萊斯「魅影」，初估維修費用台幣30萬元起跳。警方到場後，針對事故現場進行勘查、蒐證工作，並將依雙方肇事責任及意願進行究責。

有不少網友在機車騎士撞到勞斯萊斯的貼文下方留言，「這下慘了，有錢人都是有勢力的，不是賠死了，就是不用賠」、「賣腎了」、「完了」。但也有人持不同看法表示，「人沒事就好了，錢再商量」、「很多有錢人都是很佛心，不在意這種小錢的」、「這種車子十之八九保全險，好好跟車主談，應該不會賠」。最後，則有疑似車主的網友跳出來表說道，「謝謝大家的關心，沒事就好、安全第一。不管對錯，我不會追究責任人，沒事就好。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)