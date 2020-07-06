「小皇帝」詹姆斯2010年透過《ESPN》發表電視節目「決定(The Dicision)」，對外宣告自己將從騎士跳槽熱火，造成外界相當嚴重的負面觀感，甚至引發克里夫蘭球迷焚燒球衣，如今重新回顧這段往事，詹皇竟把「決定」說成人生陷阱！

「人生當中最好的老師就是經驗，就這麼簡單，假如你的人生從未經歷過陷阱，那你是不可能成長的，」詹姆斯最近接受《Bloomberg》專訪時表示，「如果你的人生一切都是盡善盡美的，那麼當你終於撞上路障，你又該如何應對呢？」

「假如『決定』這個節目是我人生必須面對最艱難的事，那我就會活出一段精采人生，」從小生長在阿克倫鎮貧民窟，且靠母親獨力撫養的詹姆斯說，「因為在我成長的地方，『決定』可能只排那裡人生最艱難事蹟榜單的第2000多名。」

問到詹姆斯退休後的打算，這次他難得做出回應，「假如我能擁有1支球隊那會很棒，我只想留在這項比賽的周邊，我熱愛籃球，它為我帶來太多，假如我能擁有球隊，或者成為球隊股東，那就太好了，當然這是未來才有可能進行的對話。」

(中時 )