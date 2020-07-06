檢警調近年積極緝毒，依法務部統計，去年查獲毒品9476.5公斤，是10年來最高。而國內的安非他命及k他命毒品，主要來自越南。

法務部說，去年查獲毒品9476.5公斤，其中以第三級毒品4327.7公斤(占45.7％)最多，第四級毒品2867公斤(占30.3％)次之，第二級毒品1745.8公斤(占18.4％)居第三。

毒品來源以大陸地區為主，去年來自大陸地區 (占30.6％)最多，越南在去年驟增至2335.2公斤(占24.6％)，位居第二。

去年主要查獲毒品最多是k他命(占44.1％)、先驅原料(占30.2％)及安非他命(占16.8％)，三者合占91.1％。k他命主要來自越南(占44.1％)。

依地區別分析，查獲海洛因535.6 公斤以來自緬甸(占72.7％)最多，安非他命及k他命主要來自越南(分占30.7％、44.1％)，而先驅原料則以大陸地區(占81.0％)為大宗。

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(中時 )