國民黨立院黨團助理及立委助理們身穿黑衣，抗議陳柏惟、王定宇抹黑。(黃世麒攝)

國民黨立院黨團助理及立委助理們身穿黑衣，抗議陳柏惟、王定宇抹黑。(黃世麒攝)

國民黨團助理在議場前著黑衣抗議自己被抹黑為黑衣人。（周毓翔攝）

國民黨立委上周五在立法院大門口抗議監察委員被提名人拜會，被綠委王定宇、台灣基進陳柏惟指控帶黑衣人助陣。國民黨立委的助理今天著黑衣到立法院議場前抗議，認為自己明明是合法立法院的助理，卻被抹黑成「黑衣人」，並嗆立委以大欺小，用網路聲量霸凌，躲在鍵盤後面抹黑，是「臭俗辣」。

國民黨團總召林為洲今天表示，當時他們帶隊抗議，有助理在旁邊幫忙拍照、帶水，事後卻被指控帶院外黑衣人進立法院，「莫名其妙」，林強調他已經確認過，沒有任何一個是院外帶進來的人，都是立法院的助理，綠營立委這種方式就是抹黑，這不叫霸凌什麼叫霸凌。

國民黨團主任沈建億說，希望綠營委員不要再抹黑，用網路聲量抹黑助理，以大欺小，深深以為不齒，躲在鍵盤後面抹黑，「在我來看是臭俗辣！臭俗辣！」不會針對個別委員，希望不要再抹黑我們。

藍委助理也呼口號「拒抹黑、反霸凌」，並要求王定宇、鄭運鵬跟陳柏惟等三個委員應該向被抹黑的助理道歉。

(中時 )