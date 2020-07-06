中醫大新竹附設醫院復建科醫師何宇淳指「肘隧道症候群」要找出受傷原因和部位，才能選擇最適合和精準的治療方式。（羅浚濱攝）

高二陳同學迷上武俠小說，雙手肘撐在桌上拿平板看電子書幾個小時，造成手肘到前臂麻痛，無名指及小指無力，中醫大新竹附設醫院診斷為「肘隧道症候群」，以「超音波導引注射治療」，現已經恢復正常。

復建科醫師何宇淳表示，大家或許都有不小心撞到手肘內側，瞬間整隻手麻痛的經驗，這條尺神經是控制無名指及小指，若因撞擊或長時間受壓迫，會造成發炎導致手肘麻痛、無名指和小指痠軟無力等症狀，稱為「肘隧道症候群」或「尺神經麻痺」。

何宇淳說，常見尺神經壓迫原因有，運動傷害、意外撞擊、跌倒、骨折、打電腦及閱讀姿勢不良，使用超音波影像檢查，可觀察到神經本體及附近組織的受傷狀況，還可在手肘動作下做動態檢查，觀察神經滑動情形，再利用神經傳導檢查，判斷神經受損的嚴重程度，依據神經檢查的嚴重程度決定治療的選項。

症狀輕微只需物理治療，改變姿勢避免再壓迫到神經，很快可痊癒，若是急性發炎，則需口服消炎藥或局部注射類固醇做治療，當物理治療或藥物都無法有效改善，且神經受損嚴重應考慮手術減壓治療。

何宇淳指出，「超音波導引注射治療」是快速又精準的治療，透過超音波找出受傷區域，判斷嚴重程度，定位應治療區域，在即時影像下導引針頭，進行神經解套和注射劑，可有效調控發炎反應、緩解疼痛，進而促進神經自我修復，並可有效減少手術治療的機會。

(中時 )