印度媒體《The Print》5日報導，有印度政府高層消息人士的指出，印度已決定不考慮加入任何大陸主導的經濟貿易協定，其中包括「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）」。

另一名匿名官員解釋稱，之所以作出這項決定，是因陸印邊境衝突導致20名印軍士兵在上月15日陣亡，因此，即使部分條件在政治上對印方有利，印度政府也不會再考慮加入RCEP。

RCEP部長級視訊會議於上個月舉行，各方確認將盡力在今年完成簽署。會後更發表聯合聲明稱「相信印度的參加將為該地區的發展與繁榮做出貢獻」，並針對爭取印度回歸談判的方針達成一致。

一位匿名人士接受陸媒《環球時報》訪問時表示，雖然印度曾以貿易不公、協定傷害其國內農業和工業等原因，對簽署RCEP抱持觀望態度，但此次表態幾乎等於徹底終結了和RCEP協定成員國重啟對話的可能。

該匿名人士認為，印度仍然擔心原產地規則、服務貿易占比等訴求無法落實，將導致其貿易逆差進一步增大，而此次陸印邊境衝突則成了印度退出RCEP的最好理由，除對印度國內反陸情緒有所交代，還能趁機消除RCEP成員國呼籲印度重新加入談判的壓力。

陸印雙方日前均通過各自管道向世界暗示兩方「脫離接觸」，但兩方軍隊仍在邊境地區強化備戰。一名印度陸軍將領5日對印媒《印度斯坦時報》表示，已為長期對峙做好充分準備。報導稱，印度目前除M-777型榴彈砲、T-90主戰坦克外，還在邊境地區部署了C-17重型運輸機、阿帕奇攻擊直升機、C-130J特種作戰飛機和P-8I偵察機等。

不過同日《印度教徒報》也報導稱，印度政府正為陸印邊界問題促成兩方代表會晤做準備，以尋求通過外交管道讓雙邊緊張局勢降溫。

(中時 )