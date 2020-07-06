法國「回聲報」(Les Echos)報導，法國國家網路安全局（ANSSI）主管Guillaume Poupard表示，巴黎政府不會完全禁止華為參與當地5G網路建設，但會建議電訊企業避免採購華為的產品。

Poupard表示，法國當局不會完全禁止華為，但對現時沒有採用華為設備的電訊商，當局將鼓勵他們避免使用華為的設備。對於已採用華為設備的電訊商，當局容許3年至8年的使用期限。他表示，有關做法是為確保法國的獨立審批權，同時避免中國作出報復措施。

Bouygues Telecom與SFR是使用華為設備的法國電訊商。Orange則採用愛立信與諾基亞的設備。

美國一直敦促西方盟友禁止華為參與5G項目，指中國情報機構可能利用華為的設備，偷取西方國家資料，構成國家安全隱患。華為否認指控。

路透早於3月曾引述消息人士稱，法國不會禁止華為參與5G項目，但會限制其參與程度。

(工商 )