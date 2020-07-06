高雄市長及議長補選即將舉行，國民黨秘書長李乾龍表示，若沒穩住高雄市議長，他和江啟臣「兩個就走路」，而被問到朱立倫是否在鬥江啟臣，他笑說，「明眼人一看就知道他也是有企圖心的人」。

李乾龍在廣播節目《羅友志嗆新聞》中談到高雄市長、議長補選，坦言市長第一個鎖定的人選就是「換肝之父」陳肇隆，遭婉謝後找了已故議長許崑源的夫人林絲娛，也遭拒絕，經長時間徵選，最後由李眉蓁出線。

至於議長補選黨團假投票決定推選資深議員「阿姑」曾麗燕出戰，引發現任副議長陸淑美系統不滿，李乾龍表示已借重王金平和陸淑美溝通，希望以黨為重，目前國民黨整合已達8成，對於守住議長之位有信心。李乾龍說，若議長沒穩住，那市長也不用選了，而他和江啟臣也要走路了。

另外，主持人羅友志問到，前新北市長朱立倫是不是在鬥江啟臣？李乾龍笑說，「明眼人一看就知道他也是有企圖心的人」，但一個黨要有競爭，所以這也不是壞事。

(中時電子報)