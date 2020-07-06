蔡英文總統今天出席台灣博物館鐵道部園區開幕典禮，呼籲國人在防疫新生活階段，一起來拚經濟、拚振興、拚國旅觀光，也別忘了台灣豐富的文化資產，多元的博物館和美術館，「很值得國人多安排幾趟知性之旅」。

蔡英文總統今天由文化部長李永得、交通部長林佳龍陪同，出席台灣博物館鐵道部園區開幕典禮，蔡英文在致詞時表示，經過16年努力，台博館鐵道部園區終於完成修復正式開幕。

她說，今天所在的園區是台灣近代歷史起點之一，從1884年建造台北機器局開始，這裡就是台灣工業科學和鐵道發展的發源地，歷經政權更迭，這裡也持續成為台灣鐵路系統管理的中樞，見證百年來台灣的發展和變遷。

如今將此建築群指定為古蹟，也完成修復和再利用，在台博館負責營運下，即將正式對外開放。蔡英文指出，修復古蹟不是一件簡單的事情，修復整個古蹟建築群更是難上加難，能有今天的成果，她要謝謝很多人的付出。

她首先感謝當年擔任行政院長的游錫堃和文建會的同仁，強調在他們的推動下，才有台博館系統計畫，逐一保存台北舊城區的古蹟建築。

其次感謝台博館工作夥伴和負責修復的所有中央和地方機關，包括台鐵局，多年來跨越機關本位主義，持續協調合作才有今天順利開幕的鐵道部園區。

第三，她感謝所有修復的文化界所有專家學者，還有建築師事務所，蔡英文也在現場邀請他們站起來接受大家的鼓掌，見證修復成果。

她說，透過立體的修復不僅保留有形的文化資產，也傳承關於建築知識工藝鐵道文化等無形的文化資產，走入園區可感受歷史軌跡，和文化累積出的厚度，她也要去逛展示空間。

蔡英文期待在防疫新生活階段，大家一起來拚經濟、拚振興、拚國旅觀光的同時，也千萬別忘了台灣豐富的文化資產，多元的博物館和美術館，很值得國人多安排幾趟知性之旅。

尤其是座落在台北的台博館，她強調，這裡交通最方便，古蹟最完整，展覽也非常的用心，更是一個不能錯過的選項，她再一次恭賀順利開幕，也預祝往後營運順利成功。

(中時 )