全球新冠肺炎疫情風險在各國啟動解封、恢復經濟活動後再次升溫，加上國際貿易戰亦重新陷入緊繃狀態，眾多不確定因素交錯持續推升金價走高，8月黃金期貨於7月1日收盤價達每盎司1800.5美元，創2011年9月以來近9年新高。

投信業者指出，在市場前景未明朗前，預期黃金等避險商品將續呈多頭格局，建議投資人適逢金價高檔拉回時，可評估自身風險屬性分批低接進場，透過增持黃金部位，提升投資組合配置避險功能。

全球新冠肺炎疫情持續擴散，世界衛生組織（WHO）6月29日宣布，全球單日新增確診病例再創新高，24小時內新增染疫病例逾18.9萬人。而全球累計確診病例突破1000萬，因染疫病故案例也逾50萬，顯示全球染疫病例攀升的同時，恐將持續衝擊國際金融市場。

美國知名外匯經紀商安達（Oanda）分析師指出，股市目前最大的風險變數，便是第二波疫情，不僅可能再次封殺美國經濟，並恐導致全球經濟再次停擺。而市場也預期將有更多資金為尋求避風港，而湧入包含黃金在內的避險性資產。

此外，美國聯準會（Fed）將原有的緊縮貨幣政策轉向寬鬆、利率由升轉降，主席鮑爾指出未來不確定性仍高，讓市場更篤定中短期內應維持寬鬆貨幣政策不變。將使國際主要央行吹起「降息風」，也令美元指數缺乏大漲動能，低利率環境即弱勢美元格局均有助支撐金價。

元大投信黃金研究團隊指出，雖然隨著金價近期攀上近9年新高，部分投資人選擇獲利了結，使金價自高點回落，但疫情陰霾仍壟罩全球，美國二度封城防疫可能性提升，國際政經情勢不樂觀。在眾多不確定因素影響下，金價中長線仍看多，拉回時為逢低進場好時機。

元大投信建議，可透過ETF等金融商品增持黃金部位，動態調整黃金相關資產約占個人資產5～10％，提升整體資產配置的避險效能、降低波動性。尤其，把握金價回落時低接，更能有效發揮黃金的避險性質。

高盛預期，金價未來1年可望上探2000美元，花旗亦將黃金未來3個月現貨價格調升至1825美元，市場普遍認為2020～2021年黃金將持續維持多頭走勢，瑞士鑄金商龐博集團（MKS PAMP Group）則預期至少將持續至2021年上半年。

(時報資訊)