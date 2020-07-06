「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏·海瑟威控股公司（Berkshire Hathaway）將砸下40億美元現金收購道明尼能源公司（Dominion Energy）的天然氣輸送與儲存業務。根據雙方協議，包括債務在內，這項交易總額逼近100億美元。

這將是自新冠肺炎疫情爆發及3月美股隨之崩盤以來，波克夏進行的第一個重大收購案。道明尼能源計畫在交易完成後，斥資30億美元買回股份。

道明尼正積極進行轉型，營運重心轉向來自風力、太陽能與天然氣的清淨能源，在出售天然氣輸送與儲存相關資產後，道明尼預期 未來90%的本業獲利將由客戶逾700萬的公用事業公司貢獻。

在5月的年度股東會上，巴菲特曾透露因金融市場重挫，以及儘管股市大跌，也沒有太多具吸引力的交易選擇，波克夏手上持有現金達1370意美元，創下新高記錄。這也意味著今年聯準會針對新冠肺炎疫情危機迅速採取的應對措施，使企業與2008年與2009年金融危機期間相比，獲得更多在公開市場籌資的機會。

(時報資訊)