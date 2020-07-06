生技飆股合一(4743)今日多頭攻勢持續，登上漲停價，上櫃生醫股買氣旺盛，杏國(4192)再拉出漲停，股價突破百元，鎖在106.5元、台生材(6649)、中天(4128)及逸達(6476)等紛紛聯袂鎖漲停，上櫃生醫指數飆漲3.1%，傲視盤面上各大類股，上市生醫股杏輝(1734)挾著轉投資杏國胰臟癌新藥即將期中分析，今日再衝上漲停45.5元，其餘個漲幅落在3%以下，上市生醫指數表現遠不如上櫃，漲幅僅在0.8%左右。

合一挾著用在治療異位性皮膚炎及氣喘的單株抗體FB825授權案題材帶動下，股價不停狂飆，7月市值正式突破千億元。合一的瘋漲之路，也吸引資金不斷拉抬生技類股，個股百花齊放，防疫、疫苗、原料藥及檢測等都挾著題材漲個不停。全球疫情尚未緩合，加上秋冬也許會再來一波高峰，生技股想像空間大，生技族群題材不少，法人表示，今年第3季可關注由檢測產品出貨是否帶動營收成長，第4季可關注擁有臨床後期產品潛在授權案的新藥公司。

杏國胰臟癌新藥即將期中分析，市場偏向正面期待，股價自30元左右一路上攻，到今日漲停價的106.5元，母公司杏輝也母憑子貴，鎖在漲停板45.5元，至10:10，有6100餘張搶著要買。杏國研發中胰臟癌新藥SB05PC(EndoTAGR-1)第三期人體臨床試驗，已達到期中分析條件，正在進行資料整理分析，有機會在第三季底公布。

(時報資訊)